Глава Роспотребнадзора исключила опасность африканских вирусов для россиян

Попова выразила обеспокоенность по поводу роста количества случаев с неизвестными заболеваниями. По её словам, по большей части эти инфекции идут из африканских стран, при этом в этих странах недостаточно возможностей для диагностики.

Попова отметила, что по этой причине медикам нужно время, чтобы разобраться с ситуацией.

«Мы приводим все свои силы в состояние повышенной готовности до момента определения конкретного возбудителя заболевания. Включаем на максимальный режим нашу систему "Периметр", таким образом не допуская завоза вирусов в Россию. Угрозы для жителей страны нет. Держим ситуацию под контролем», — подчеркнула глава службы.