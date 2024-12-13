Глава Роспотребнадзора исключила опасность африканских вирусов для россиян

Опубликовано 13 декабря 2024, 01:241 мин.
Глава Роспотребнадзора исключила опасность африканских вирусов для россиянСитуация на контроле у службы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на международной научно-практической конференции «По вопросам противодействия инфекционным заболеваниям», проходящей в Санкт-Петербурге, заявила, что неизвестные вирусы из Африки не представляют угрозы для россиян.
Попова выразила обеспокоенность по поводу роста количества случаев с неизвестными заболеваниями. По её словам, по большей части эти инфекции идут из африканских стран, при этом в этих странах недостаточно возможностей для диагностики.
Попова отметила, что по этой причине медикам нужно время, чтобы разобраться с ситуацией.
«Мы приводим все свои силы в состояние повышенной готовности до момента определения конкретного возбудителя заболевания. Включаем на максимальный режим нашу систему "Периметр", таким образом не допуская завоза вирусов в Россию. Угрозы для жителей страны нет. Держим ситуацию под контролем», — подчеркнула глава службы.