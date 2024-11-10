Глава Роспотребнадзора: лихорадка Марбург появилась на неэндемичных территориях

Опубликовано 10 ноября 2024, 05:211 мин.
Глава Роспотребнадзора: лихорадка Марбург появилась на неэндемичных территорияхЗа этим процессом следят
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Первой министерской конференции Форума партнёрства «Россия – Африка» заявила об опасности распространения вирусных инфекций на неэндемичные территории.
По словам Поповой, болезнь появилась там, где раньше не наблюдалась, в частности в Руанде. Речь идёт о вирусе Марбург.
«Участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Триада особо опасных лихорадок — это предмет особого нашего внимания. Итак, Марбург, там, где раньше не регистрировалось, на неэндемичных территориях. И самый яркий пример сейчас — Руанда: 66 случаев буквально за короткое время, за 10 дней. Летальность составляет почти четверть от числа заболевших», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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