Глава Роспотребнадзора: массовой вакцинации от коронавируса не будет

Ведомство делает акцент на вакцинацию от гриппа, поскольку тяжесть этого вируса не меняется ежегодно, как в случае с COVID-19, поэтому осложнения могут иметь весьма серьёзный характер.

«Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их», — сообщила Анна Попова.

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