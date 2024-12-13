Глава Роспотребнадзора назвала мировую эпидситуацию нестабильной

Опубликовано 13 декабря 2024, 01:181 мин.
Глава Роспотребнадзора назвала мировую эпидситуацию нестабильнойНо в России всё несколько иначе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе международной научно-практической конференции «По вопросам противодействия инфекционным заболеваниям», проходящей в Санкт-Петербурге, назвала текущую мировую эпидситуацию нестабильной. Однако, в России, по словам Поповой, эпидситуация является устойчивой.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в России регистрируется небольшой рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Но это связано с тем, что некоторые люди пытаются заниматься самолечением, а не обращаются за медицинской помощью.
«Сегодняшнюю эпидемическую ситуацию в мире уверенно можно охарактеризовать как нестабильную. Именно поэтому такие встречи критически важны. Сегодня здесь собрались специалисты из 26 стран мира, 3 международных организации, и из 37 докладов — более трети будут представлены нашими иностранными гостями», — сообщает издание «Петербургский дневник».