Глава Роспотребнадзора назвала мировую эпидситуацию нестабильной

Глава Роспотребнадзора отметила, что в России регистрируется небольшой рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Но это связано с тем, что некоторые люди пытаются заниматься самолечением, а не обращаются за медицинской помощью.

«Сегодняшнюю эпидемическую ситуацию в мире уверенно можно охарактеризовать как нестабильную. Именно поэтому такие встречи критически важны. Сегодня здесь собрались специалисты из 26 стран мира, 3 международных организации, и из 37 докладов — более трети будут представлены нашими иностранными гостями», — сообщает издание «Петербургский дневник».