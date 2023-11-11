Глава Роспотребнадзора рассказала, как протекает новый вариант COVID-19 «пирола»

По её словам, вначале заболевания наблюдается сильное недомогание, чувство разбитости и сильная головная боль. Но в дальнейшем более тяжёлого течения болезни не наблюдается.

В России вариант «пирола» циркулирует уже несколько месяцев. Но распространения нет. Заболеваемость наблюдается в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

«На сегодняшний день клиницисты не видят более тяжёлого течения, хотя первые дни достаточно трудно протекают, потому что высокая температура и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

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