Глава Роспотребнадзора рассказала о переходе коронавируса в сезонные болезни

Опубликовано 11 февраля 2024, 05:34
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Глава Роспотребнадзора рассказала о переходе коронавируса в сезонные болезниПоэтому не требуется носить маски
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, читая лекцию о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на выставке-форуме «Россия», рассказала о текущей эпидситуации, связанной с COVID-19.
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Попова отметила, что коронавирус уже не является болезнью с высоким риском для жизни и базового состояния здоровья людей. Заболевание всё больше приобретает сезонный характер.
Рост заболеваемости на данный момент фиксируется, но существенного прироста ежесуточных и еженедельных случаев заражения вирусом нет. В связи с этим ношение масок в общественных местах и прочие противоэпидемические мероприятия не нужны.
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Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков