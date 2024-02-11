Глава Роспотребнадзора рассказала о переходе коронавируса в сезонные болезни

Попова отметила, что коронавирус уже не является болезнью с высоким риском для жизни и базового состояния здоровья людей. Заболевание всё больше приобретает сезонный характер.

Рост заболеваемости на данный момент фиксируется, но существенного прироста ежесуточных и еженедельных случаев заражения вирусом нет. В связи с этим ношение масок в общественных местах и прочие противоэпидемические мероприятия не нужны.

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