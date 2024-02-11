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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 февраля 2024, 05:34
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Глава Роспотребнадзора рассказала о переходе коронавируса в сезонные болезни

Поэтому не требуется носить маски
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, читая лекцию о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на выставке-форуме «Россия», рассказала о текущей эпидситуации, связанной с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора рассказала о переходе коронавируса в сезонные болезни

© Ferra.ru

Попова отметила, что коронавирус уже не является болезнью с высоким риском для жизни и базового состояния здоровья людей. Заболевание всё больше приобретает сезонный характер.

Рост заболеваемости на данный момент фиксируется, но существенного прироста ежесуточных и еженедельных случаев заражения вирусом нет. В связи с этим ношение масок в общественных местах и прочие противоэпидемические мероприятия не нужны.

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