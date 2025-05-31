Глава ВОЗ призвал защитить молодёжь от ароматизаторов в табачных изделиях

Этот запрет будет распространяться на ароматизаторы в сигаретах, кальянах и электронных сигаретах. Гебрейесус заявил, что ароматизаторы противодействуют десятилетиям усилий по борьбе с табаком, и более 50 стран уже запретили продажу ароматизированных табачных изделий.

Кроме того, Министерство здравоохранения России утвердило эскизы предупреждений для бездымных табачных изделий, чтобы информировать потребителей о потенциальных рисках, таких как пародонтоз, рак, сердечные приступы и импотенция, связанных с их использованием этих устройств.

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