Главный признак того, что у вас скоро начнёт «сыпаться» здоровье

Если вес начал резко снижаться, это может говорить о проблемах щитовидной железы — тиреотоксикозе, прогрессировании онкологии или о туберкулёзе.

Если же человек начал стремительно набирать вес, это может говорить либо о неадекватном образе жизни, прежде всего питании, и его следствиях. Например, постоянная жажда вместе с избыточным весом говорят о возможном развитии сахарного диабета, быстрый набор веса на фоне онемения ног у курильщика может свидетельствовать о хроническом сужении артерий, а внезапное изменение поведения или потеря сознания — о рассеянном склерозе либо об опухоли головного мозга.

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