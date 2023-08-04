Главный психиатр Москвы предостерег о вреде бегства от стресса

Бегство от стресса — самый неправильный ход, заявил главный психиатр Москвы, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева Георгий Костюк.

По словам специалиста, различные крайние формы поведения от игнорирования своих нужд до фиксации на проблемах вместо их решения имеют обратный эффект и только повышает психологическую нагрузку. Не следует искать спасение от стресса в погоне за ощущениями или уходе от действительности, призывает эксперт. Любые формы «отвлечения» с применением алкоголя или других психоактивных веществ принесут только вред, указывает врач.

Для борьбы со стрессом следует проявлять больше внимания к разумному балансу нагрузок и отдыха, находить время для физической активности, эстетических удовольствий, созерцания природы, общения с близкими, собственного развития, рекомендует Костюк.

По словам психиатра, нужно обращать внимание на ситуации, когда на фоне нагрузок и переутомления появляются нарушения аппетита, сна — и бессонница, и дневная сонливость, и тревожные сны — а также растет число вредных привычек. Такое состояние психики специалисты называют дистрессом — негативной формой стресса, для борьбы с которым у организма исчерпаны ресурсы.

Психиатр предлагает использовать «термометр стресса»: шкалу выраженности стресса от 1 до 10. Человек надо спросить себя, какой уровень соответствует состоянию в оцениваемый момент. После этого необходимо спросить себя, что можно сделать прямо сейчас, чтобы справиться с переживанием и снизить «температуру» стресса хотя бы на два-три градуса, советует Костюк.