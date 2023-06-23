Главврач «Коммунарки» рассказал о главной опасности постковидного синдрома

Главврач «Коммунарки» рассказал о главной опасности постковидного синдромаСильнее всего пострадала сердечно-сосудистая система
Главный врач больницы «Коммунарка», председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко рассказал о главной опасности влияния постковидного синдрома на здоровье переболевших людей.
По словам эксперта, постковид может протекать бессимптомно и не нести опасности организму. Но может всерьёз сказаться на сердечно-сосудистой системе, и это главное его следствие. Также из-за синдрома может ухудшаться память.
Проценко отметил, что стало больше людей с повышенным сахаром и диабетом, «помолодела» гипертония, и данные российских врачей совпадают с цифрами зарубежных коллег.
Врач рассказал, что вопрос «Переносили ли вы ковид?» внесеён в предоперационный чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога. Если пациент отвечает положительно, специалистам необходимо внимательнее отнестись к артериальному давлению и биохимическим анализам крови на предмет сахара или гликированного гемоглобина.
Его проявления действительно очень, очень разнообразны, от кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанёс по сердечно-сосудистой системе переболевших.
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