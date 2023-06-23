Главврач «Коммунарки» рассказал о главной опасности постковидного синдрома

По словам эксперта, постковид может протекать бессимптомно и не нести опасности организму. Но может всерьёз сказаться на сердечно-сосудистой системе, и это главное его следствие. Также из-за синдрома может ухудшаться память.

Проценко отметил, что стало больше людей с повышенным сахаром и диабетом, «помолодела» гипертония, и данные российских врачей совпадают с цифрами зарубежных коллег.

Врач рассказал, что вопрос «Переносили ли вы ковид?» внесеён в предоперационный чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога. Если пациент отвечает положительно, специалистам необходимо внимательнее отнестись к артериальному давлению и биохимическим анализам крови на предмет сахара или гликированного гемоглобина.