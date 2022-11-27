Глютен оказался опасен не только для здоровья, но и жизни

У большинства людей ферменты тонкого кишечника нормально расщепляют глютен — белок, содержащийся в злаковых. Но у 1% людей диагностируется генетическое заболевание — целиакия — аутоиммунное воспаление, при котором глютен становится опасным.

На фоне генетической наследственной непереносимости глютен провоцирует повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника. Из-за этого возрастает риск возникновения и развития онкологических и воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, вторичного остеопороза (повышенной хрупкости костей).

Врач отметила, что чаще всего целиакия развивается у женщин в постменопаузе.

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