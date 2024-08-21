Google до релиза позволила установить новые циферблаты на Pixel Watch 3

Как отмечается, Google позволила установить новые циферблаты за несколько недель до релиза. Для этого ПО нужно загрузить вместе с последней версией Google Pixel Watch Faces APK, уже доступной для загрузки на APKMirror.

Однако процесс установки APK-файла сложный и требует определённых навыков: включения беспроводной отладки Android на часах и загрузки APK через телефон или компьютер с помощью режима отладки. И, хотя APK будет установлен на телефон, всё равно не предоставит доступ к циферблатам часов Pixel Watch 3.

Вероятнее всего, справятся с установкой опытные пользователи и те, кому нравится заниматься подобными «сборками».