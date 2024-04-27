Google начала разработку бюджетных смарт-часов Pixel Watch 2a

Судя по описанию, носимый девайс Google, вероятнее всего, получит ОС WearOS, модули Bluetooth, Wi-Fi и LTE. Также устройство может быть оснащено модулем UWB для более точного поиска часов в случае потери, а также для более корректной разблокировки синхронизированного с часами смартфона.

Обозреватели предполагают, что речь идёт именно о бюджетной модели Pixel Watch 2a — удешевлённом варианте Pixel Watch 2. К тами выводам инсайдеры пришли потому, что флагманская модель Pixel Watch 3 будет предстанем Google не раньше осени, а значит и позже по отношению к появившемуся на сайте FCC устройству пройдёт сертификацию.