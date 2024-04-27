Google начала разработку бюджетных смарт-часов Pixel Watch 2a

Опубликовано 27 апреля 2024, 12:45
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Google начала разработку бюджетных смарт-часов Pixel Watch 2aУпоминание о таком устройстве появилось на сайте американского регулятора
Издание GizmoChina обратило внимание на каталог сайта сертификации Федеральной комиссии по связи США (FCC). В каталоге под номером G4SKY появилось описание «умных» часов; инсайдеры считают, что это смарт-часы Google Pixel Watch 2a.
© Google / 9to5Google
Судя по описанию, носимый девайс Google, вероятнее всего, получит ОС WearOS, модули Bluetooth, Wi-Fi и LTE. Также устройство может быть оснащено модулем UWB для более точного поиска часов в случае потери, а также для более корректной разблокировки синхронизированного с часами смартфона.
Обозреватели предполагают, что речь идёт именно о бюджетной модели Pixel Watch 2a — удешевлённом варианте Pixel Watch 2. К тами выводам инсайдеры пришли потому, что флагманская модель Pixel Watch 3 будет предстанем Google не раньше осени, а значит и позже по отношению к появившемуся на сайте FCC устройству пройдёт сертификацию.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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