Google начала внедрять уведомления о полной зарядке смарт-часов Pixel Watch

Опубликовано 12 октября 2024, 00:451 мин.
Google начала внедрять уведомления о полной зарядке смарт-часов Pixel WatchФункция доступна для всех моделей
Google начала распространять привлекающие внимание уведомления о полной зарядке на все модели смарт-часов Pixel Watch. Ранее тестовой версией функции пользовалось небольшое количество пользователей.
На днях Android Authority рассказал о завершении тестового периода выведения на Pixel Watch 3 уведомления о полной зарядке часов. Появляются надпись «Полностью заряжены» и индикация, которая не исчезает, пока девайс не будет отключён от сети.
Автор обратил внимание, что в начале бета-тестирования уведомления были доступны только для владельцев Pixel Watch 3, но к программе тестирования подключилось небольшое число пользователей. Теперь уведомления распространяются на все модели.
Функция распространяется «по воздуху» — без специального обновления — и включена по умолчанию. Никаких настроек не требуется.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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