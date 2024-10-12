Google начала внедрять уведомления о полной зарядке смарт-часов Pixel Watch

На днях Android Authority рассказал о завершении тестового периода выведения на Pixel Watch 3 уведомления о полной зарядке часов. Появляются надпись «Полностью заряжены» и индикация, которая не исчезает, пока девайс не будет отключён от сети.

Автор обратил внимание, что в начале бета-тестирования уведомления были доступны только для владельцев Pixel Watch 3, но к программе тестирования подключилось небольшое число пользователей. Теперь уведомления распространяются на все модели.

Функция распространяется «по воздуху» — без специального обновления — и включена по умолчанию. Никаких настроек не требуется.