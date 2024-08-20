Google отказалась от часов Fitbit: новые модели не выйдут

Как сообщил старший директор по управлению продуктами Pixel Wearables Сандип Вараич, Google в течение долгого времени внедряла технологии приобретённой компании Fitbit как в устройства под собственным брендом, так и в часы линейки Fitbit. Но это направление последовательно сворачивалось в пользу новой линейки Google — Pixel Watch.

Последние смарт-часы, выпущенные под брендом Fitbit, — Versa 4 и Sense 2. Эти модели вышли в 2022 году, оснащены передовыми технологиями измерения показателей здоровья от Fitbit и поддерживают интеграцию и с Android, и с iPhone. Но больше моделей под этим брендом не будет.

Представитель Google также подтвердил информацию, что Pixel Watch разовьются в полноценное направление «умных» часов, а под брендом Fitbit будут выпускаться только гаджеты, которые получат форм-фактор фитнес-трекера. По словам Вараича, благодаря этому устройства незаметны, также фитнес-трекеры будут отличаться длительным временем работы от батареи и простотой использования.