Google откажется от сервиса Google Health

Как отмечает источник, сервис Google Health известен присутствием в Картах, на Youtube, в Поиске. Этот инструмент обеспечивает поиск медицинских учреждений, с его помощью пользователи взаимодействуют с врачами, загружают сведения о состоянии своего здоровья, обновляют свои истории болезни. Сейчас планируется отойти от сервиса и передать медицинских разработчиков в исследовательские отделы. Также, по информации источника, часть сотрудников уже переведена в подразделение Fitbit — бренд из экосистемы Google, который разрабатывает фитнес-браслеты, трекеры и другие подобные продукты.

Отмечается, что причины закрытия сервиса Google Health не указаны.