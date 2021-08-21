Google откажется от сервиса Google Health

Фитнес и здоровье
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Google откажется от сервиса Google HealthЧтобы развивать разработку фитнес-браслетов и других носимых устройств
Google провела масштабную реорганизацию подразделения, которое занималось разработкой и поддержкой сервиса Google Health. Сначала в компании не планировали закрывать отдел полностью, но, судя по внутреннему корпоративному письму, которое приводит издание Business Insider, такое решение всё же принято — для сосредоточения на других проектах.
Как отмечает источник, сервис Google Health известен присутствием в Картах, на Youtube, в Поиске. Этот инструмент обеспечивает поиск медицинских учреждений, с его помощью пользователи взаимодействуют с врачами, загружают сведения о состоянии своего здоровья, обновляют свои истории болезни. Сейчас планируется отойти от сервиса и передать медицинских разработчиков в исследовательские отделы. Также, по информации источника, часть сотрудников уже переведена в подразделение Fitbit — бренд из экосистемы Google, который разрабатывает фитнес-браслеты, трекеры и другие подобные продукты.
Отмечается, что причины закрытия сервиса Google Health не указаны.