Google представила обновления Wear OS с фокусом на оптимизацию батареи

Новая функция была добавлена специально для умных часов OnePlus Watch 2, но Google заявляет, что и другие производители смогут использовать эту технологию в будущем. Таким образом, часы смогут осуществлять базовую обработку уведомлений, включая просмотр, отклонение и отправку быстрых ответов, без активации основного процессора, что, по словам представителей, способствует дополнительной экономии заряда.

Напомним, что экосистема Wear OS остается довольно фрагментированной, и даже после анонса Wear OS 4 в мае 2023 года, многие умные часы до сих пор работают на Wear OS 3. Несмотря на это, Google продолжает внедрять небольшие улучшения в Wear OS, включая возможность доступа к Google Wallet с возможностью хранения посадочных билетов, билетов на мероприятия, абонементов в спортзал и карт лояльности.