Google улучшила ПО своих смарт-часов

Опубликовано 05 марта 2024, 11:15
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Google улучшила ПО своих смарт-часовНапример, мониторинг здоровья
Google представила обновления для ПО смарт-часов первого поколения Pixel Watch, включая функции мониторинга здоровья, ранее доступные во втором поколении. Теперь старые устройства могут автоматически определять, находитесь ли вы в процессе тренировки, начинать отслеживание активности и автоматически завершать его по окончании.
Также теперь можно отслеживать время, проведенное в различных зонах пульса, что поможет оптимизировать тренировки. Вы можете установить целевой темп для упражнений и получать уведомления, если ваша производительность ниже ожидаемой.
Для путешественников Google представил возможность просмотра общественного транспорта на устройствах с операционной системой Wear OS 3 и выше. Теперь можно получить информацию о графике движения общественного транспорта прямо на своих смарт-часах. Также обновление включает навигацию с помощью компаса на карте, что упрощает ориентацию в незнакомых местах.