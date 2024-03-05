Google улучшила ПО своих смарт-часов

Также теперь можно отслеживать время, проведенное в различных зонах пульса, что поможет оптимизировать тренировки. Вы можете установить целевой темп для упражнений и получать уведомления, если ваша производительность ниже ожидаемой.

Для путешественников Google представил возможность просмотра общественного транспорта на устройствах с операционной системой Wear OS 3 и выше. Теперь можно получить информацию о графике движения общественного транспорта прямо на своих смарт-часах. Также обновление включает навигацию с помощью компаса на карте, что упрощает ориентацию в незнакомых местах.