Google вернёт на рынок фитнес-трекер Fitbit

Опубликовано 28 октября 2025, 17:421 мин.
Google вернёт на рынок фитнес-трекер FitbitКакие выйдут модели, пока неизвестно
Google анонсировала выпуск нового оборудования Fitbit на 2026 год, в том числе персонализированные фитнес-трекеры на основе обновленного ПО. Об этом представители компании рассказали на конференции Fitbit Coach.
Последний трекер Fitbit Charge 6, вышел в 2023 году, а устройства Inspire 3 и Versa 4 были представлены в 2022 году. Детскими часами Ace LTE на базе Wear OS компания завершила линейку продуктов Fitbit.
По мнению инсайдеров из 9to5Google, вряд ли Google будет выпускать новые фитнес-трекеры Fitbit на базе Fitbit OS после релиза Pixel Watch. Однако, разработка новых трекеров остаётся возможной. Конкретной информации Google не привела, поэтому инсаёдеры говорят, что анонсирован проект в целом, а какие модели появятся на рынке, остаётся только гадать.