Google вернёт на рынок фитнес-трекер Fitbit

Последний трекер Fitbit Charge 6, вышел в 2023 году, а устройства Inspire 3 и Versa 4 были представлены в 2022 году. Детскими часами Ace LTE на базе Wear OS компания завершила линейку продуктов Fitbit.

По мнению инсайдеров из 9to5Google, вряд ли Google будет выпускать новые фитнес-трекеры Fitbit на базе Fitbit OS после релиза Pixel Watch. Однако, разработка новых трекеров остаётся возможной. Конкретной информации Google не привела, поэтому инсаёдеры говорят, что анонсирован проект в целом, а какие модели появятся на рынке, остаётся только гадать.