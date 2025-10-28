Google выпустила последнее обновление для смарт-часов Pixel Watch 2 и Watch 3

Из-за устаревшего оборудования на указанных моделях не заработала улучшенная анимация, соответствующая новому дизайну Google — Material 3. Теперь эти часы получают последнее октябрьское обновление, обозначенное как BW1A.251005.003.W.

Это обновление базируется на Wear OS 5.1 и включает только исправление ошибок и улучшения системы безопасности, за исключением последнего июньского патча. Чтобы обновить часы, владельцам нужно перейти в меню настройки - Система - Обновления системы, и убедиться, что устройство заряжено и подключено к Wi-Fi.

Инсайдеры говорят, что больше обновлений для этих часов не будет. Возможны исправления ошибок, но безопасность больше обновляться не будет.