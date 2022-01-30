Горячие ванны могут быть опасны: россиянам раскрыли правила гигиены при респираторных болезнях

По словам врача, через пот выходят токсины, поэтому коже требуется помощь в виде ее очистки от остатков этих шлаков. Но с оговорками: при ОРВИ не стоит принимать горячие ванны, лучшим решением будет теплый душ, либо, в случае повышенной температуры, обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде.

В качестве профилактики, Тяжельников советует избегать сквозняков, переохлаждения или перегрева. По поводу последнего он объяснил это тем, что горячая вода – дополнительная нагрузка на сердце, что не очень полезно в тот момент, когда организм борется с инфекцией.

К тому же Тяжельников посоветовал при ознобе согреваться сухим теплом: дополнительной шерстяной одеждой, носками, либо укрыться шерстяным одеялом, объяснил врач.

И самое главное: температуру до 38 градусов сбивать лекарствами нельзя.

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