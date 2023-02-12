Гречневая каша может быть вредной для здоровья: врач рассказала, кому

Врач отметила, что в гречке содержится много сложных углеводов. С одной стороны, это даёт организму быстрое насыщение и силы на долгое время, но с другой — всерьёз нагружает желудочно-кишечный тракт. Поэтому людям, имеющим подобные проблемы со здоровьем, к гречке нужно относиться с осторожностью.

Вредной гречка может быть и для людей с нарушениями работы почек и мочевыделительной системы.

Тем, кто следить за фигурой и весом врач посоветовала внимательно относиться к потреблению гречневой каши с молоком, маслом, сахаром, обжаренной. При таком способе приготовления гречки возрастает количество калорий.

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