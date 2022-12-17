Грецкий орех оказался полезен для борьбы с атеросклерозом

Грецкий орех богат жирными кислотами, препятствующими развитию воспалительных процессов и формированию жировых атеросклеротических бляшек.

Одно из важных веществ, необходимых для формирования нормальной клеточной мембраны, — Омега-3. Этой кислоты в избытке в грецком орехе. Также от Омега-3 зависит восстановление клеток.

Кроме того, в грецком орехе содержатся цинк, йод, магний, калий и витамины группы B.

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