HONOR CHOICE Watch 2i поступили в продажу в М. Видео-Эльдорадо

Часы получили аккумулятор повышенной емкости, который, в сочетании с технологиями энергосбережения, позволяет им работать до 14 дней без подзарядки. Это делает модель удобной в поездках и при активном использовании — от чтения уведомлений до отслеживания физической активности.

Модель защищена от влаги по стандарту IP68 и оснащена ремешком из мягкого, но прочного материала.

HONOR CHOICE Watch 2i поддерживают 109 спортивных режимов, включая как стандартные, вроде бега и велопрогулок, так и менее популярные — например, фехтование или танцы. Некоторые виды активности часы способны распознавать автоматически, без предварительного выбора пользователем. Также предусмотрен мониторинг сна, включая дневной отдых, с детализацией фаз.

Интерфейс часов адаптирован под увеличенный экран. Доступны сотни вариантов циферблатов и виджетов для настройки внешнего вида и функциональности под индивидуальные предпочтения.

Стоимость модели в магазинах М. Видео-Эльдорадо составляет 4 490 рублей. До 13 июня действует скидка в размере 1 000 рублей.