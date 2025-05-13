Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2025, 09:00
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HONOR CHOICE Watch 2i поступили в продажу в М. Видео-Эльдорадо

Скидка 1 000 рублей действует до 13 июня
Сеть М. Видео-Эльдорадо начала продажи новых умных часов HONOR CHOICE Watch 2i. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем диагональю 1,85 дюйма с тонкими рамками и поддержкой функции Always-On Display. По данным ритейлера, экран остается читаемым даже на ярком солнце, а активация возможна при поднятии запястья.
HONOR CHOICE Watch 2i поступили в продажу в М. Видео-Эльдорадо

© Honor

Часы получили аккумулятор повышенной емкости, который, в сочетании с технологиями энергосбережения, позволяет им работать до 14 дней без подзарядки. Это делает модель удобной в поездках и при активном использовании — от чтения уведомлений до отслеживания физической активности.

Модель защищена от влаги по стандарту IP68 и оснащена ремешком из мягкого, но прочного материала.

HONOR CHOICE Watch 2i поддерживают 109 спортивных режимов, включая как стандартные, вроде бега и велопрогулок, так и менее популярные — например, фехтование или танцы. Некоторые виды активности часы способны распознавать автоматически, без предварительного выбора пользователем. Также предусмотрен мониторинг сна, включая дневной отдых, с детализацией фаз.

Интерфейс часов адаптирован под увеличенный экран. Доступны сотни вариантов циферблатов и виджетов для настройки внешнего вида и функциональности под индивидуальные предпочтения.

Стоимость модели в магазинах М. Видео-Эльдорадо составляет 4 490 рублей. До 13 июня действует скидка в размере 1 000 рублей.

HONOR CHOICE Watch 2i поступили в продажу в М. Видео-Эльдорадо

© М.Видео-Эльдорадо

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Булат Кармак
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