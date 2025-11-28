Huawei добавит «режим инвалидной коляски» в умные часы

Как сообщил президент подразделения маркетинга и продаж Huawei Consumer BG Чжу Пин, разработка была инициирована после предложения от Азиатского паралимпийского комитета. Инженеры изучили особенности передвижения и потребности пользователей инвалидных колясок.

Технические характеристики функции включают отслеживание количества толчков коляски, продолжительности активности и расхода калорий. Система будет оценивать физическое состояние пользователя и напоминать о необходимости движения. Это позволит владельцам устройств более эффективно контролировать свое здоровье.

Реализация специальных режимов и разработка продуктов, учитывающих разные потребности пользователей, являются частью стратегии бренда. В компании отмечают важность создания инклюзивных технологий, доступных для людей с различными возможностями.