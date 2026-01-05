Легендарный марафонец Кипчоге и HUAWEI создадут «лучшие» умные часы для всех любителей бега

Легендарный марафонец Кипчоге и HUAWEI создадут «лучшие» умные часы для всех любителей бегаС максимально точными замерами
Для тех, кто далек от легкой атлетики: Элиуд Кипчоге — это фигура масштаба Месси или Джордана в мире бега. Кениец стал первым человеком в истории, выбежавшим марафон из двух часов (1:59:40 в Вене), и обладает титулами олимпийского чемпиона. Команда Dsm-firmenich, в которую он входит, объединяет сильнейших стайеров планеты, включая рекордсмена на 5 и 10 км Джошуа Чептегеи.
Для Huawei это имиджевый ход. Несмотря на то, что компания отгрузила 200 миллионов носимых устройств и лидировала по поставкам в первые три квартала 2025 года (данные IDC), их гаджеты часто воспринимаются как «фитнес-аксессуары для всех», а не как инструменты для спортсменов, тренирующихся накануне чемпионатов. Привлечение атлетов такого уровня означает, что будущие устройства будут настраиваться не в тестовых лабораториях, а в условиях реальных изнурительных тренировок. Кипчоге сейчас готовится к челленджу «семь марафонов на семи континентах», и, судя по всему, данные с его тренировок лягут в основу алгоритмов новых часов.
Хотя полные технические характеристики пока держатся в секрете, пресс-релиз дает понять, на каких технологиях в новых часах HUAWEI будет сделан упор. Компания не выпускала специализированных беговых моделей уже пять лет (с момента релиза Watch GT Runner), и за это время накопила ряд разработок:
-
Система TruSense. Это комплекс датчиков и алгоритмов для мониторинга здоровья (пульс, оксигенация, вариабельность сердечного ритма). В профессиональном спорте важна не просто фиксация пульса, а точность реакции на его резкие скачки во время интервальных тренировок, где оптические датчики часто «тормозят» по сравнению с нагрудными пульсометрами.
-
Позиционирование Sunflower. Фирменная технология работы с GPS-антеннами. В профессиональных часах критически важна точность трека, особенно в условиях плотной городской застройки или в лесу, так как от этого зависит расчет темпа (pace). Huawei заявляет о «квантовом скачке» в точности, но реальные тесты покажут, сможет ли «Подсолнух» (Sunflower) конкурировать с многодиапазонным GNSS от Garmin.
-
Аналитика с предсказанием тенденций и результатов. Заявлено, что точность предсказания результатов гонки составляет более 97% на основе тестов с участием 100 бегунов. Также упоминается модель оценки усталости «Running Ability Index» и нагрузки, которая должна помогать спортсменам избегать перетренированности.
Главная проблема текущего рынка спортивных часов — высокий порог входа. Устройства профессионального класса (вроде Garmin Fenix или Forerunner 965) перегружены функциями, сложны в освоении и дороги. Масс-маркет модели (Apple Watch, базовые Samsung Galaxy) не дают нужной професиональным спортсменам автономности и точности замеров.
HUAWEI планирует занять нишу посередине: предложить устройство с профессиональной точностью и метриками, но с интерфейсом и эргономикой, понятными рядовому пользователю. Если инженерам удастся объединить автономность серии GT, точность новых датчиков и экспертные данные от команды Кипчоге, на рынке спортивной носимой электроники может появиться серьезный конкурент брендам умных часов в профессиональном спорте.
Дата официального релиза и цена устройства пока не объявлены.