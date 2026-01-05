Легендарный марафонец Кипчоге и HUAWEI создадут «лучшие» умные часы для всех любителей бега

Для Huawei это имиджевый ход. Несмотря на то, что компания отгрузила 200 миллионов носимых устройств и лидировала по поставкам в первые три квартала 2025 года (данные IDC), их гаджеты часто воспринимаются как «фитнес-аксессуары для всех», а не как инструменты для спортсменов, тренирующихся накануне чемпионатов. Привлечение атлетов такого уровня означает, что будущие устройства будут настраиваться не в тестовых лабораториях, а в условиях реальных изнурительных тренировок. Кипчоге сейчас готовится к челленджу «семь марафонов на семи континентах», и, судя по всему, данные с его тренировок лягут в основу алгоритмов новых часов.

Хотя полные технические характеристики пока держатся в секрете, пресс-релиз дает понять, на каких технологиях в новых часах HUAWEI будет сделан упор. Компания не выпускала специализированных беговых моделей уже пять лет (с момента релиза Watch GT Runner), и за это время накопила ряд разработок: