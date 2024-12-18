Huawei стал самым популярным производителем умных часов в Китае

Huawei стал самым популярным производителем умных часов в КитаеРост китайского рынка
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В сегменте умных часов Huawei уверенно лидирует, с поставками 32,9 миллиона единиц в Китае, что на 23,3% больше по сравнению с прошлым годом. Компания активно внедряет инновации, выпуская новые модели, такие как умные часы GT5 и GT5 Pro, а также вторичную версию монитора давления крови WATCH D2, что значительно улучшает качество мониторинга здоровья.
На фоне этого конкуренты, такие как Apple, Xiaomi и Samsung, также продолжают активно развивать свои продукты. Apple временно вернулась на первое место в глобальном рейтинге умных часов благодаря запуску Series 10, но в условиях жесткой конкуренции ей предстоит предложить еще более инновационные решения. Xiaomi с новой моделью Band 9 и улучшениями в сфере спортивных и здоровьесберегающих функций увеличила поставки, а Samsung с новыми продуктами, такими как Ultra и Fit3, расширяет свой рынок от бюджетных до высококачественных моделей.
В 2025 году ожидается, что китайский рынок носимых устройств вырастет до 62,5 миллиона единиц, что на 3,2% больше, чем в 2024 году. Прогнозируется улучшение функционала мониторинга здоровья, появление новых приложений для контроля артериального давления, а также усиление роли онлайн-каналов в продаже устройств.