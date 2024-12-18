Huawei стал самым популярным производителем умных часов в Китае

На фоне этого конкуренты, такие как Apple, Xiaomi и Samsung, также продолжают активно развивать свои продукты. Apple временно вернулась на первое место в глобальном рейтинге умных часов благодаря запуску Series 10, но в условиях жесткой конкуренции ей предстоит предложить еще более инновационные решения. Xiaomi с новой моделью Band 9 и улучшениями в сфере спортивных и здоровьесберегающих функций увеличила поставки, а Samsung с новыми продуктами, такими как Ultra и Fit3, расширяет свой рынок от бюджетных до высококачественных моделей.