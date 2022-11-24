Фитнес и здоровье
23:45, 24 ноября 2022
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И хочется и колется: чем сало и другие жирные продукты вредны для здоровья

О возможном вреде предупредила диетолог

Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что пристрастие к салу и другим продуктам с высоким содержанием жира чревато болезнями печени, в частности, неинфекционным гепатитом.

И хочется и колется: чем сало и другие жирные продукты вредны для здоровья

Фото: Attuale.ru

Диетолог подчеркнула, что употребление сала и других гипержировых продуктов создаёт высокую нагрузку на печень, потому что именно этот орган отвечает за переработку жиров. И если печень изначально была нездорова, можно спровоцировать развитие неинфекционного гепатита.

Чтобы не допустить развитие этого и других заболеваний печени, нужно относиться к салу как к деликатесу. Есть сало можно иногда, каждый день нельзя.

«Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице», — подчеркнула врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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