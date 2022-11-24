И хочется и колется: чем сало и другие жирные продукты вредны для здоровья

И хочется и колется: чем сало и другие жирные продукты вредны для здоровьяО возможном вреде предупредила диетолог
Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что пристрастие к салу и другим продуктам с высоким содержанием жира чревато болезнями печени, в частности, неинфекционным гепатитом.
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Диетолог подчеркнула, что употребление сала и других гипержировых продуктов создаёт высокую нагрузку на печень, потому что именно этот орган отвечает за переработку жиров. И если печень изначально была нездорова, можно спровоцировать развитие неинфекционного гепатита.
Чтобы не допустить развитие этого и других заболеваний печени, нужно относиться к салу как к деликатесу. Есть сало можно иногда, каждый день нельзя.
«Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице», — подчеркнула врач.
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