И на Новый год бывает аллергия: такие реакции может вызвать пыльца хвойных деревьев

01:47, 20 декабря 2023
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И на Новый год бывает аллергия: такие реакции может вызвать пыльца хвойных деревьевСимптомы могут быть похожи на простуду
Врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что в канун Нового года, когда зачастую ёлку готовят к празднику, могут появиться насморк, слезотечение, отёчность. Но если нет температуры, то речь может идти не о простуде, а об аллергии на хвою.
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У человека может появиться аллергия на пыльцу, смолу хвойных деревьев. Кроме указанной симптоматики, могут быть высыпания в месте прикосновения с деревом.
«Есть категория людей для которых Новый год может омрачить аллергия там, где не ждёшь: на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок», — рассказала врач.
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