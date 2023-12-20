И на Новый год бывает аллергия: такие реакции может вызвать пыльца хвойных деревьев

У человека может появиться аллергия на пыльцу, смолу хвойных деревьев. Кроме указанной симптоматики, могут быть высыпания в месте прикосновения с деревом.

«Есть категория людей для которых Новый год может омрачить аллергия там, где не ждёшь: на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок», — рассказала врач.

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