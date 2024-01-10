И снова клюква: учёные выяснили, что эта ягода снижает риск смерти на 21%

Исследование проводилось с 1994 по 2014 годы. Национальный центр статистики здравоохранения (NCHS), Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изучили и предоставили исследователям данные образа жизни и питания 37,2 тысяч человек обоих полов старше 20 лет. Среди исследуемых были выделены те, кто на данный момент уже умер, — более 4,8 тысяч человек. Из этих людей ягоды регулярно потребляли только 17%.

В итоге специалисты пришли к выводу, что 100 грамм клюквы в день, в том числе в сушёном виде и в напитках, профилактируют преждевременную смерть. Риск внезапной смерти сокращается на 21%, в количественном соотношении продолжительность жизни может увеличиться до 16 лет.

Такой эффект обусловлен наличием в клюкве высокого уровня витамина С и комплекса антиоксидантов, что укрепляет иммунитет, снимает воспаление, окислительные процессы и снижает риск возникновения и развития множества опасных хронических заболеваний.

Важно, чтобы в рацион клюква была включена на постоянной основе. «Таким образом, увеличение потребления ягод может быть стратегией снижения смертности среди взрослых», — подчеркнули исследователи.

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