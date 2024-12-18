И снова о кофе: врач назвала нормой «две-три чашки» напитка в день

Врач отметила, что речь идёт о взрослых здоровых людях. В случае каких-либо хронических заболеваний кофе либо сводится до одной чашки в день, либо вовсе исключается.

Михалева предупредила, что регулярное превышение нормы употребления напитка, а тем более избыточное употребление — более четырёх-пяти чашек в день — может привести к остеопорозу. В группе риска люди старше 50 лет.

К тому же кофе может нарушать усвоение некоторых лекарств, таких как тироксин, а также препараты для лечения диабета и остеопороза.