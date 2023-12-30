И традиционное перед НГ: врач предупредила о росте холестерина из-за жирного мяса

Врач объяснила, что холестерин важен для здоровья, но 70% вырабатывается организмом, и только 30% нужно получать из пищи. При этом стоит отказаться от жирных сортов мяса, поскольку из-за такой еды холестерин может серьёзно вырасти. Также следует отказаться от жарки как метода приготовления мяса.

Кашух порекомендовала придерживаться нормы 200 миллиграммов холестерина в день, и в целом в день нужно есть не больше 85 граммов любого мяса. Кроме того, для поддержания нормального уровня холестерина полезны морепродукты, бобовые, злаки, растительные масла, овощи. К тому же рекомендуется отказаться от употребления, сосисок, колбас, алкоголя куриных желтков.

«Употребление жирного мяса может быстро привести к превышению уровня холестерина. Поэтому рекомендуется выбирать нежирные виды мяса и избегать способов приготовления, таких как жарка. Лучше готовить на пару или варить. Чтобы снизить уровень липопротеинов низкой плотности, рекомендуется не употреблять более 85 граммов любого вида мяса в день», — объяснила гастроэнтеролог.

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