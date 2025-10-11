iFixit назвал Pixel Watch 4 самыми ремонтопригодными смарт-часами на рынке

Разбор начинается с внешних винтов, которые управляют шарнирным механизмом часов. В отличие от Apple Watch Pixel Watch 4 имеют съёмную заднюю панель, что упрощает доступ к внутренним компонентам, и это делает их самыми ремонтопригодными «умными» часами на рынке. В компании подчеркнули, что Google полностью переработала архитектуру часов для упрощения ремонтопригодности.

Вибродвигатель теперь крепится винтами и подключён с помощью пружинных контактов. Два из этих винтов также служат для крепления аккумулятора. Такая конструкция позволяет быстро заменить батарею всего за несколько минут.

Экран защищён уплотнительным кольцом, которое можно легко заменить. Это обеспечивает пылевлагозащиту по стандарту IP68 без склеивания экрана. Плата SoC также легко демонтируется.

Благодаря этим улучшениям Pixel Watch 4 получила оценку ремонтопригодности 9 из 10. Как отметили эксперты, это «впечатляющий результат для компактного устройства».