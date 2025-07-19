ИИ из Гонконга снизил лучевую нагрузку при сканировании на 99%

Разработка позволяет снизить воздействие радиации на пациента до 99%, что особенно важно для детей, пожилых людей и беременных женщин, которым требуется регулярное медицинское наблюдение.

Традиционно врачи используют КТ для создания точных 3D-моделей костных структур и органов. Однако КТ сопровождается высоким уровнем облучения и часто требует длительного ожидания в очереди, особенно в системе общественного здравоохранения.

Новая технология может изменить эту практику. Искусственный интеллект учился на базе данных из 500 случаев и был проверен на 120 отдельных наборах данных, чтобы сопоставить точность получаемых изображений с результатами КТ.

Профессор Ли Сяомэн, участвовавшая в разработке, отметила, что рентген — более доступный и недорогой метод, но ранее он не позволял получать такие точные трёхмерные изображения. Новый алгоритм восполняет этот пробел, повышая детализацию снимков и сокращая затраты.

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