ИИ помог расшифровать реакцию иммунной системы на рак

Используя ИИ, HLA Inception может классифицировать конкретные группы белков MHC-1 и предсказывать, распознает ли иммунитет человека опасные вирусы и раковые клетки. Это значительно сокращает время анализа и помогает предсказывать патологические последствия для пациентов, такие как выживаемость при раковой терапии.

Ученые выявили, что разнообразие белков MHC-1 у пациентов повышает шансы на выживание при определенных методах лечения рака. Инструмент HLA Inception бесплатно доступен для использования в академических целях, что способствует сотрудничеству и инновациям в области иммунотерапии.

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