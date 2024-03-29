ИИ поможет предсказать риск смертельных аритмий

Вентрикулярная аритмия (VA) — это расстройство сердечного ритма, возникающее в нижних камерах сердца (желудочках), где сердце бьется настолько быстро, что кровяное давление падает, что может привести к потере сознания и внезапной смерти, если не начать лечение немедленно.

Доктор Баркер и его команда собрали данные холтеровских электрокардиограмм (ЭКГ) 270 взрослых, взятых во время их обычной повседневной деятельности дома в рамках Национального института исследований по здравоохранению и уходу (NIHR) в Лестере.

С помощью искусственного интеллекта исследователи анализировали данные, чтобы определить, способно ли сердце пациентов к летальным аритмиям.

Ученые отметили, что текущие клинические рекомендации для определения пациентов с наибольшим риском развития вентрикулярной аритмии недостаточно точны, что приводит к значительному количеству смертей от этого состояния.

Исследование показало, что искусственный интеллект успешно предсказывал риск развития вентрикулярной аритмии у четырех из пяти пациентов. Эти результаты могут помочь в разработке более эффективных методов определения риска и предотвращения смертельных состояний.

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