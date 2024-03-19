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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 марта 2024, 23:05
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ИИ поможет ускорить диагностику пневмонии

По рентгеновским снимкам
Исследователи из Университета Карнеги-Меллона представили новый подход к диагностике пневмонии с использованием машинного обучения и квантовых вычислений. Это позволит ускорить и улучшить точность определения заболевания.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония является причиной около 15% смертей среди детей младше 5 лет. Существующие недостатки в работе радиологов могут привести к затруднениям в своевременной диагностике этого заболевания.

Исследователи предлагают использовать машинное обучение для анализа рентгеновских снимков и определения наличия пневмонии. Специальные алгоритмы, разработанные на основе квантовых вычислений, позволяют сократить время и повысить точность диагностики.

Однако внедрение этих технологий в систему здравоохранения столкнется с несколькими препятствиями, такими как убеждение врачей, принятие пациентами, инвестиции со стороны поставщиков и поддержка со стороны страховщиков.

Исследователи призывают к более тщательному рассмотрению этих аспектов и подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к внедрению новых технологий в здравоохранение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#искусственный интеллект
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#здоровье