ИИ поможет ускорить диагностику пневмонии

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония является причиной около 15% смертей среди детей младше 5 лет. Существующие недостатки в работе радиологов могут привести к затруднениям в своевременной диагностике этого заболевания.

Исследователи предлагают использовать машинное обучение для анализа рентгеновских снимков и определения наличия пневмонии. Специальные алгоритмы, разработанные на основе квантовых вычислений, позволяют сократить время и повысить точность диагностики.

Однако внедрение этих технологий в систему здравоохранения столкнется с несколькими препятствиями, такими как убеждение врачей, принятие пациентами, инвестиции со стороны поставщиков и поддержка со стороны страховщиков.

Исследователи призывают к более тщательному рассмотрению этих аспектов и подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к внедрению новых технологий в здравоохранение.

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