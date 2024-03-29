ИИ поможет в поиске поражения в мозге после инсульта

Инсульт может вызвать длительные нарушения функций или даже смерть. Знание места инсульта в мозге помогает предсказать его последствия и выбрать наилучшее лечение.

Ученые изучили 46 случаев инсульта, собрав текст из историй заболеваний и неврологических обследований участников. Используя GPT-4, они задали ему три вопроса о наличии поражений, их местоположении и регионе мозга. Результаты сравнили с данными мозговых сканов.

GPT-4 смог точно определить местоположение поражений в мозге у многих участников идентифицировав их местоположение и конкретный регион с высокой чувствительностью и специфичностью.

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