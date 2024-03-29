ИИ поможет в поиске поражения в мозге после инсульта

Опубликовано 29 марта 2024, 07:30
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ИИ поможет в поиске поражения в мозге после инсультаНа основе истории заболеваний
Исследование показало, что искусственный интеллект обрабатывает текст из историй заболеваний и неврологических обследований, чтобы находить поражения в мозге. Ученые использовали модель GPT-4 и опубликовали результаты в журнале Neurology Clinical Practice.
Инсульт может вызвать длительные нарушения функций или даже смерть. Знание места инсульта в мозге помогает предсказать его последствия и выбрать наилучшее лечение.
Ученые изучили 46 случаев инсульта, собрав текст из историй заболеваний и неврологических обследований участников. Используя GPT-4, они задали ему три вопроса о наличии поражений, их местоположении и регионе мозга. Результаты сравнили с данными мозговых сканов.
GPT-4 смог точно определить местоположение поражений в мозге у многих участников идентифицировав их местоположение и конкретный регион с высокой чувствительностью и специфичностью.
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Источник:American Academy of Neurology
Автор:Булат Кармак
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