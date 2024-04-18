ИИ предскажет реакцию пациентов на лекарства для лечения рака

Основной идеей метода является использование информации о генной экспрессии на уровне одной клетки для понимания характеристик опухоли и ее реакции на лекарства. Это позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого пациента и динамику изменений в раковых клетках.

По словам исследователей, PERCEPTION успешно прошла проверку на клинических данных, показав свою способность правильно классифицировать пациентов по реакции и ее отсутствии на лекарства. Важным достижением стало обнаружение развития устойчивости к лекарству при прогрессировании заболевания, что открывает новые перспективы для борьбы с раком.

Хотя система еще не готова к использованию в клиниках, исследователи надеются, что их работа стимулирует дальнейшие исследования в этой области. Улучшение качества прогнозирования зависит от накопления большего количества данных, которые могут быть использованы для дальнейшего совершенствования метода и его применения на практике.