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Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 апреля 2024, 23:38
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ИИ ускорил обработку изображений глазных клеток

В 100 раз
Ученые из Национальных институтов здравоохранения применили искусственный интеллект (ИИ) к технике создания изображений клеток глаза в высоком разрешении. Они сообщают, что с помощью ИИ скорость изображения увеличивается в 100 раз, а контрастность улучшается в 3.5 раза.
ИИ ускорил обработку изображений глазных клеток

© Ferra.ru

Это значительное достижение поможет исследователям получить лучший инструмент для оценки возрастной дегенерации сетчатки глаза и других заболеваний сетчатки.

Ученые разработали новый метод на основе искусственного интеллекта под названием «параллельная дискриминационная генеративная сеть» (P-GAN) — глубокий алгоритм обучения. Они обучили сеть распознавать и восстанавливать детали клеток глаза, скрытые шумами, используя около 6000 анализируемых изображений, полученных с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ).

С помощью P-GAN удалось успешно удалить шумы с изображений клеток глаза, восстанавливая их детали. Это улучшение процесса изображения сократило время приобретения и обработки изображений, что является значительным преимуществом для медицинских исследований и клинической практики.