ИИ ускорил обработку изображений глазных клеток

Это значительное достижение поможет исследователям получить лучший инструмент для оценки возрастной дегенерации сетчатки глаза и других заболеваний сетчатки.

Ученые разработали новый метод на основе искусственного интеллекта под названием «параллельная дискриминационная генеративная сеть» (P-GAN) — глубокий алгоритм обучения. Они обучили сеть распознавать и восстанавливать детали клеток глаза, скрытые шумами, используя около 6000 анализируемых изображений, полученных с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ).

С помощью P-GAN удалось успешно удалить шумы с изображений клеток глаза, восстанавливая их детали. Это улучшение процесса изображения сократило время приобретения и обработки изображений, что является значительным преимуществом для медицинских исследований и клинической практики.