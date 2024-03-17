ИИ ускорит создание персонализированных иммунотерапий против рака

Персонализированные клеточные иммунотерапии считаются многообещающим методом лечения различных типов рака. Одним из вариантов такой терапии являются трансгенные Т-клетки с рецепторами Т-клеток. Они обучаются в лаборатории распознавать уникальный рак пациента и затем вводятся обратно в организм для эффективного уничтожения опухолевых клеток.

Процесс разработки таких терапий сложен. На первом этапе врачи извлекают Т-клетки, инфильтрирующие опухоль (TILs), из образца опухолевой ткани пациента. Затем происходит поиск Т-клеточных рецепторов, распознающих опухоль и способных уничтожать опухолевые клетки.

Этот поиск длительный и требовал знания мутаций, специфичных для опухоли. Но ученые разработали метод, позволяющий обойтись без этого знания. Они использовали ИИ для создания классификатора, который умеет предсказывать Т-клеточные рецепторы, реагирующие на опухоль. Этот классификатор позволяет сократить время на поиск необходимых рецепторов с трех месяцев до нескольких дней, что значительно ускоряет процесс создания персонализированных терапий.

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