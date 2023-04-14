Имбирь и японский хрен васаби оказались эффективными средствами от пищевого отравления

Отравиться в случае употребления таких блюд можно из-за содержания в них сырой рыбы. Потому что сырая рыба может быть заражена личинками паразитов, патогенами, в ней могут содержаться токсины.

Васаби полезна содержанием изотиоцианатов, обладающих нейтрализующим действием . Но сложность васаби в том, что приготовлена приправа должна быть по традиционному рецепту из корня эвтремы японской, или японского хрена, как ещё называют это растение.

Имбирь используется для борьбы с бактериями, вирусами, может уничтожать даже личинки паразитов и обладает антиоксидантными свойствами. К тому же имбирь стимулирует пищеварение.

Однако Леонтьева подчеркнула, что гарантированное отсутствие неприятных последствий — соблюдение санитарных норм. По словам врача, рыбу необходимо заморозить и выдержать при минимальной температуре как минимум неделю, а после этого провести гигиеническую обработку.