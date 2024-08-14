Иммунолог назвал полезные для здоровья меры профилактики простудных болезней

По словам врача, такими средствами являются вкусный завтрак и ношение одежды по погоде, а в домашних условиях — носков и тапочек.

Желательны и домашние процедуры — контрастный душ, при этом можно не мочить голову.

Однако, если человек чувствует, что иммунитета «не хватает», болячки всё равно цепляются, следует обратиться к врачу.

«Нужно обследоваться, чтобы понять, в чём причина такой повышенной заболеваемости. В моей практике было такое, что это было связано с плохим пищеварением, наличием какой-то хронической инфекции. Иногда — с нарушением щитовидной железы и сахарным диабетом», — посоветовал иммунолог.

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