Иммунолог: обитающая в пресных водоёмах амёба-«мозгоед» смертельно опасна

Крючков рассказал, что этот микроорганизм представляет угрозу даже для здоровых людей, попадая в центральную нервную систему человека через носовые ходы, особенно во время купания в пресной воде. «Мозгоед» может вызвать амёбный менингоэнцефалит с такими симптомами, как головная боль, общее недомогание, сильная слабость, светобоязнь, спазмы в мышцах, температура и неврологические проблемы.

Диагностика затруднена из-за неспецифических симптомов, и зачастую лечение назначается слишком поздно, что приводит к гибели в течение 10 дней. Несмотря на распространённость в тёплых пресноводных водоёмах в таких странах, как США, Австралия, Великобритания, Мексика, Новая Зеландия., в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Заражение может произойти в плохо очищенных бассейнах и прудах, что подчёркивает важность осторожности при занятиях пресноводными видами спорта.

Прогрессирование заболевания от попадания через нос до поражения мозга может иметь разрушительные последствия, что подчёркивает необходимость повышения осведомлённости и принятия профилактических мер. И на самом деле это не шутки: не так давно в Техасе от амёбного менингоэнцефалита умерла женщина.

«Лидерами по выявленным случаям болезни являются США и Мексика. В нашей же стране пока не было зафиксировано ни одного случая заражения амёбой-"мозгоедом". Но, возможно, её просто не удавалось диагностировать из-за сложности исследований, — отметил иммунолог.

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