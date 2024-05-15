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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 мая 2024, 04:51
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Иммунолог опроверг риск пандемии из-за гепатита Е, который переносят крысы

Заражения встречаются редко
Иммунолог Николай Крючков опроверг слухи о развитии пандемии из-за гепатита Е, переносчиками которого являются крысы.
Иммунолог опроверг риск пандемии из-за гепатита Е, который переносят крысы
© Joshua J. Cotten / Unsplash

По словам эксперта, гепатит Е — относительно новый для человека вирус, только в 2010 году был выявлен первый случай заражения. Скорее всего, заражение произошло при контакте человека с продуктами жизнедеятельности крыс.

Но если человек заболел гепатитом Е от крыс, болезнь протекает или при слабом проявлении, или вообще бессимптомно. Поэтому пандемия исключена: максимум гепатит Е может стать очередным человеческим элементарным вирусом гепатита.

«Этот патоген относительно новый для человека, в 2010 году впервые был выявлен случай заражения. В Европе теперь его регистрируют регулярно, значительно реже, чем классический гепатит Е, но всё же он встречается», — объяснил иммунолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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