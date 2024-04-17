Иммунолог порекомендовала мыть фрукты кипятком и солью для борьбы с аскаридами

Врач отметила, что нематоды, к которым относятся аскариды, острицы и трихинеллы — опасные для человека гельминты и их яйца, — просто так не смываются с фруктов и овощей. Потому омывать продукты следует не просто под проточной водой, а ошпаривать кипятком; такой способ подойдёт, например, для обработки цитрусовых.

Другие фрукты, ягоды и корнеплоды можно оставить на час в растворе соли или соды. Также хороши средства для мытья фруктов и овощей, которые продаются в магазинах.

«Надо пользоваться специальными средствами для мытья фруктов и овощей — они продаются в любом супермаркете. При этом использовать моющие средства для посуды не стоит. Даже будучи с пометкой "эко" или "детское", они не выполаскиваются до конца и могут также нанести вред здоровью и придать продуктам мыльный вкус», — посоветовала Русанова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.