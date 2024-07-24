Иммунолог рассказал, может ли в России распространиться лихорадка западного Нила

Это инфекция, которую переносят комары. По словам иммунолога, в России случаи заболевания лихорадкой западного Нила, как правило, единичные и неопасны с точки зрения эпидемии. Встречаются как раз из-за комаров, которые переносят два штамма этого заболевания. И сосредоточены они летом в районе Сочи и Туапсе.

При этом зачастую случаи лихорадки западного Нила — завозные, болезнь лечится тяжело, но, если случай не запущенный, человек выздоровеет.

«Единичные случаи заражения лихорадкой западного Нила не опасны. Они у нас часто встречаются. Сейчас тепло, и комары двух видов, которые переносят два разных штамма, распределены по Средиземноморью и по Черноморью. Это на нашей территории в районе Сочи и Туапсе. Но они не переживают морозы. Чаще всего случаи заболевания завозные, когда человек заразился в отпуске, вернулся и заболел. Подобные лихорадки лечатся плохо, но при обычном медицинском обслуживании человек всегда выживает. Болезнь опасна, если её запустить», — сказал Болков.

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