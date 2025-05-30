Иммунолог: укус клеща может вызвать аллергию на молоко и красное мясо

Слюна клещей содержит вещество альфа-гал, которое содержится и в красном мясе и на которое откликается иммунная система, что может привести к развитию аллергии, вызывая такие симптомы, как сыпь, боль в животе и тошнота. Симптоматика может появиться через 2-6 часов после употребления красного мяса.

Многие люди не знают об этой аллергии и могут ошибочно списать симптомы на другие заболевания, такие как гастрит или изжога, что заставляет их самостоятельно избегать определённых продуктов без обращения к врачу. Как отметил Крючков, учёные идентифицировали альфа-гал как основной компонент, ответственный за эту аллергическую реакцию, что подчёркивает важность распознавания связи между укусами клещей и последующей пищевой непереносимостью.

«У людей развивается непереносимость молочных и мясных продуктов. Потом этот феномен стали изучать и через пару лет удалось сопоставить это с определённым событием – укусом клеща. Наконец, учёные обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал», – отметил иммунолог.

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