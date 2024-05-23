Инфекционист допустил появление новых пандемий из-за мутации вирусов и бактерий

Жемчугов подчеркнул, что мутации и изменения в вирусах и в бактериальной патогенной среде не стоят на месте. Однако нужно не паниковать, а просто быть готовым на случай, если подобные опасения действительно сбудутся.

«Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, так как эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая», — отметил Жемчугов.

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