Инфекционист допустил появление новых пандемий из-за мутации вирусов и бактерий

Опубликовано 23 мая 2024, 04:28
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Инфекционист допустил появление новых пандемий из-за мутации вирусов и бактерийИ призвал не паниковать
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов допустил появление и развитие новых пандемий, вызванных не только вирусами, как в случае с COVID-19, но и бактериями.
Жемчугов подчеркнул, что мутации и изменения в вирусах и в бактериальной патогенной среде не стоят на месте. Однако нужно не паниковать, а просто быть готовым на случай, если подобные опасения действительно сбудутся.
«Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, так как эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая», — отметил Жемчугов.
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