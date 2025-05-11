Инфекционист напомнил о риске укуса клещей в майские гуляния

Опасность в том прежде всего, что клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Симптомы клещевого боррелиоза, включая покраснение кожи в виде пятна, которое превращается в кольцо красного цвета с посветлевшим центром, могут проявиться в течение нескольких дней или недель после укуса клеща.

Без своевременного лечения болезнь может привести к тяжёлым осложнениям, поражающим суставы, сердце, центральную нервную систему и кожу. Коновалов подчеркнул, что важно быть осторожными и знать об этих рисках во время отдыха на природе.

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